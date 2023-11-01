ارتفعت أرباح الشركة العربية للأنابيب السعودية في الربع الثالث بشكل قوي، بدعم من ارتفاع المبيعات على أساس سنوي، وفقا لبيانات الشركة المرسلة للبورصة السعودية تداول الأربعاء.

وتصنع الشركة العربية للأنابيب، التي تأسست عام 1991، أنابيب الصلب لشركات الغاز والنفط، وتصدر منتجاتها لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقعها الإلكتروني.

وحسب البيانات، سجلت الشركة في الربع الثالث من العام الجاري زيادة في صافي الربح بنسبة 352.52% ليصل إلى 44.8 مليون ريال أو ما يعادل 11.9 مليون دولار، مقابل 9.9 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب إلى ارتفاع المبيعات التي سجلت في الربع الثالث إلى 279.1 مليون ريال مقابل 175.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 59.12%.

وقالت الشركة إن ارتفاع المبيعات يعود إلى عدة أسباب منها تسليم المشاريع التي رست على الشركة خلال الفترة الماضية.

تسعة أشهر

وسجلت الشركة أرباح صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 91.4 مليون ريال مقارنة بخسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2023) بـ 153.19% إلى 774 مليون ريال مقابل 305.7 مليون ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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