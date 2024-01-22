يعتزم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) طرح سندات مقومة بالدولار بحجم قياسي على 3 شرائح، بحسب ما نقلته رويترز، الاثنين، عن وثيقة مصرفية.

وتشهد إصدارات السندات زخم في الآونة الأخيرة كمصدر تمويل في الدول الخليجية، فيما تسعى السعودية، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

ووفقا للوكالة، ستكون الشريحة الأولى لأجل 5 سنوات بتسعير استرشادي أولي عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية 10 سنوات بتسعير بنحو 175 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، والثالثة لـ 30 عام بـ 235 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

وتم تعيين كل من "سيتي" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"جيه.بي مورجان" لتنسيق الطرح عالميا، بحسب رويترز.

ويدير الصندوق السيادي السعودي أصول بقيمة 2.63 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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