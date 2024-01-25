أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل صكوك محلية ودولية مستحقة بنهاية يناير الجاري، حسب إفصاحين للشركة يوم الخميس على بورصة السعودية (تداول).

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وتأسست شركة كهرباء السعودية عام 2000، وهي مدرجة بالبورصة السعودية، وتقدم خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي 74.3% من أسهمها، فيما تملك عملاق النفط أرامكو السعودية 6.9% منها، بحسب ملف الشركة على موقع البورصة.

ووفق إفصاح الشركة، يتم استرداد صكوك محلية أصدرت في 2014 بقيمة 4.5 مليار ريال مدرجة بتداول السعودية، بالكامل، ومستحقة بتاريخ 30 يناير الجاري، وسيتوقف تداولها بالبورصة الخميس.

كما أعلنت عن استرداد صكوك دولية بقيمة 800 مليون دولار مدرجة بسوق أيرلندا للأوراق المالية "يورونكست دبلن" بالكامل، أصدرت الصكوك في 2018 ومستحقة في 27 يناير الجاري، وسيتم وقف تداول الصكوك في السوق يوم 29 يناير.

وأعلنت الشركة التي يمتلك الصندوق السيادي السعودي حصة غالبية فيها، عن استرداد صكوك محلية بـ 4.5 مليار ريال وصكوك دولية بـ 800 مليون دولار



(إعداد: شيرين صلاح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا