وافق مجلس الوزراء السعودي على ضوابط للتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة، قبل أيام من بدء العام 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وكانت الحكومة أعلنت أنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024 ضمن مساعيها للتحول لمركز إقليمي للأعمال، وقدمت حزمة حوافز ضريبية تقضي بإعفاء المقرات الإقليمية للشركات من ضريبة الدخل على الكيانات لمدة 30 سنة.

ووفق بيان حول اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء نقلت واس، أن المجلس انتهى إلى "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة،" دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وستستضيف معرض إكسبو 2030، وتهدف لجذب الشركات العالمية لتتخذ من المملكة مقر إقليمي لها، في منافسة مع مدينة دبي التي تعد مركز للأعمال، ومن أجل ذلك تبني مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات.

كما أطلقت السعودية مطلع العام الجاري برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لتيسير إجراءات افتتاح تلك المقرات.

وأعلنت وزارة الاستثمار الشهر الجاري الترخيص لتسع شركات صينية عالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة، فيما قال وزير الاستثمار خالد الفالح في بيان سابق، إن البرنامج جذب أكثر من 200 شركة.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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