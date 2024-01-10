أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، يوم الأربعاء، ترسية جولة رابعة من رخص الكشف عن المعادن في عدة مواقع بالمملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتأتي جولات رخص الاستكشاف تلك ضمن مبادرة "برنامج الاستكشاف المسرع" التي دشنتها المملكة عام 2022 بهدف تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، وجذب المستثمرين للاستكشاف في السعودية، فيما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط.

وقالت وزارة الصناعة إن تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو" فاز برخصة كشف موقع بئر عمق في غرب المملكة، وفاز تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" برخصة كشف موقع جبل الصهابية في جنوب المملكة، كما فاز تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر" برخصة كشف موقع "أم حديد" بوسط المملكة.

تفاصيل المواقع والترسية

(وفق وكالة واس)

يشتمل موقع "بئر عمق" التعديني على رواسب معدنية من النحاس والزنك، وسيلتزم التحالف الفائز برخصة الموقع بإنفاق 110.5 مليون ريال (نحو 29.5 مليون دولار) على أعمال الاستكشاف، بالإضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع.

أما موقع "أم حديد" التعديني فيضم رواسب معدنية من الفضة والرصاص والنحاس والزنك، وسيلتزم التحالف الفائز برخصته بإنفاق 83 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية بالمنطقة.

ويتضمن موقع "جبل الصهابية" التعديني على رواسب معدنية من الزنك والرصاص والنحاس، وسيتلزم التحالف الفائز برخصته بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، و450 ألف ريال على المبادرات المجتمعية بالمنطقة.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأربعاء، إنها ستستمر في طرح جولات رخص التعدين.

وتستهدف المملكة زيادة مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما بين 70 إلى 80 مليار دولار بحلول 2030، بعدما رفعت مستهدفها للقطاع في أواخر العام الماضي من 64 مليار دولار سابقا.

يأتي هذا فيما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الأربعاء خلال مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية، ارتفاع قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة 90%، لتصل إلى أكثر من 9 تريليون ريال، بحسب ما نشرته الوزارة عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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