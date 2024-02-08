تعتزم السعودية تعيين كل من سيتي جروب وجولدمان ساكس وبنك إتش.إس.بي.سي مستشارين ضمن خطة لبيع أسهم ثانوية في عملاق النفط أرامكو، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة يوم الخميس.

طرحت السعودية أرامكو للاكتتاب أول مرة في 2019 في أكبر طرح لأسهم في العالم، وتتوالى التكهنات حول إمكانية طرح حصة أخرى منها مع توسع المملكة في الاستثمار في أنشطة غير نفطية والتركيز على القطاعات الترفيهية والسياحة، بينما تتوقع المملكة عجز في موازنة العام الجاري بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للمصادر، تجري أرامكو أيضا محادثات مع بنوك أخرى لإعداد قائمة من المستشارين.

ومن المتوقع أن يتم الطرح في الأسابيع القليلة المقبلة وقد يجمع حوالي 20 مليار دولار، وفق المصادر التي قالت أيضا إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستبيعها السعودية.

وأضافت المصادر أن الطرح من الممكن أن يتأخر.

ومايو الماضي، نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بـ المطلعة، أن خطط السعودية لطرح حصة إضافية من عملاق النفط السعودي أرامكو في بورصة السعودية، تلقى زخم كبير.

وتمتلك الحكومة السعودية نحو 90% من شركة أرامكو، وفق ملف الشركة على بورصة تداول.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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