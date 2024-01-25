أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، والتي تعني بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والتوسع في الأدوية الحيوية، ضمن خطة المملكة لتنويع الاقتصاد.

وتستهدف المملكة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تصبح مركز عالمي للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، فيما تستهدف توسيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

تفاصيل الاستراتيجية

(وفق واس)

- تركز على 4 توجهات هي:

توطين صناعة اللقاحات وتصديرها.

تصنيع الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها.

تحقيق الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني.

تحسين زراعة النباتات والبذور المُحسنة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

- يتم ذلك من خلال تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل.

- تستهدف الاستراتيجية أن يسهم هذا القطاع بـ 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040 بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، وتوفير آلاف الفرص والوظائف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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