أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية يوم الخميس عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من 2023 بنسبة 21.2% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليار ريال سعودي (1.65 مليار دولار).

ونشرت الوزارة إنفوجرافك عن الاقتصاد السعودي على حسابها في موقع إكس (تويتر سابقا).

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية، قد ارتفعت خلال الربع الأول من 2023 بنحو 10.2% على أساس سنوي إلى 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار).

وتنفذ السعودية - ضمن خطة ولي العهد محمد بن سلمان لرؤية المملكة 2030 - عدة إجراءات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم أنشطة الاقتصاد غير النفطي في قطاعات كالسياحة والتكنولوجيا.

(إعداد:فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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