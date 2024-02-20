أعلن البنك الأهلي السعودي بدء إصدار صكوك مقومة بالدولار لمدة 5 سنوات، على أن تُحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق، وفق بيان لبورصة السعودية تداول الثلاثاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

والبنك الأهلي السعودي أحد أكبر البنوك السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- أكثر من 37.2% من رأسماله، وفق ملف الشركة على بورصة تداول.

وقال البنك، إنه سيتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وفي بيان سابق كان البنك قد قال إن الغرض من طرح الصكوك، تمويل أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وعين البنك الأهلي، كل من: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي، وشركة ميزوهو الدولية، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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