يعتزم البنك الأهلي السعودي طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، على أن تحدد قيمته وشروطه وفقا لظروف السوق، وفق بيان لبورصة السعودية "تداول"، يوم الاثنين.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

ويهدف الطرح المحتمل لتمويل أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، حسب البيان.

وعين البنك مدراء للطرح المحتمل كل من: بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية المختصة. وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، حسب البيان.

ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

والبنك الأهلي السعودي أحد أكبر البنوك السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- أكثر من 37.2% من رأسماله، وفق ملف الشركة على بورصة تداول.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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