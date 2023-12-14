ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل طفيف إلى 1.7% من 1.6% في اكتوبر، بحسب بيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الخميس.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة تضخم عالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم.

وخلال نوفمبر، كانت أسعار الإيجارات في السعودية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم مقارنة بنوفمبر 2022، بحسب بيان الهيئة.

وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.3% والأغذية والمشروبات 1.4%.

وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في نوفمبر 0.2%، وفق البيان، بارتفاع عن 0.1% في أكتوبر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5%، وهو متوسط المعدل نفسه المسجل خلال عام 2022، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أكتوبر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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