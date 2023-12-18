ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في أكتوبر الماضي إلى 6.3 مليون برميل يوميا مقابل 5.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بحسب بيانات جودي.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وبلغ إنتاج المملكة في سبتمبر من النفط الخام، التي تعد من أكبر مُصدريه في العالم، نحو 8.94 مليون برميل يوميا بانخفاض طفيف من 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر .

وتماشى إنتاج المملكة خلال أكتوبر مع مستهدفاتها بأن يبقى إنتاج النفط عند ما يقارب 9 مليون برميل يوميا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024.

وتطبق السعودية، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

ومددت السعودية الخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وهذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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