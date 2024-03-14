ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار السكن وضغط زيادة الإيجارات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس.

كان معدل التضخم سجل في يناير 1.6%. ومعدل التضخم السنوي في فبراير هو أعلى معدل منذ سبتمبر الماضي حين سجل 1.7% بتباطؤ من 2% في أغسطس.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 0.2%.

تفاصيل

وفق البيانات، جاءت أسعار الإيجارات للمساكن كأكبر مؤثر في زيادة التضخم السنوي، في شهر فبراير، وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.5%.

وتزن مجموعة المساكن نحو 21% من حسابات التضخم السنوي في المملكة.

وقد ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10% خلال فبراير، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1%.

وخلال الربع الأخير من 2023، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بالمملكة بنسبة 0.6% متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وفق بيانات صادرة عن الهيئة.

وساهم ارتفاع الخضروات بنسبة 7.6% في زيادة أسعار الأغذية والمشروبات في فبراير بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بـ 2.5% بسبب ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بـ 2.2%. وارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بـ 1.6% بسبب زيادة أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1%.

بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.9% مع تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3%.

(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا