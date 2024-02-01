أنهت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها المعروفة بـ "أوبك بلس" اجتماعها افتراضيا الخميس، من دون تقديم أي توصيات بخصوص سياسة إنتاج النفط.

وقالت أوبك، في بيان عقب الاجتماع، "قامت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023 ولاحظت الالتزام الكبير للدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك".

وأضافت إنها ستواصل "تقييم ظروف السوق عن كثب".

وكان تحالف أوبك بلس قرر في العام الماضي خفض مستوى الإنتاج الكلي المستهدف من النفط الخام لدوله الأعضاء في عام 2024 إلى 40.46 مليون برميل يوميا، وهو أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي أقره التحالف في أكتوبر الماضي.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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