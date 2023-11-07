* تم إضافة تفاصيل

انخفض صافي ربح شركة أرامكو للنفط السعودية العملاقة بنسبة 23.21% ليسجل 122.19 مليار ريال (32.6 مليار دولار) في الربع الثالث من العام على أساس سنوي، بحسب بيان للشركة على بورصة تداول السعودية.

وقالت الشركة إن ذلك الانخفاض يعكس "تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة".

هذا فيما انخفضت المبيعات بنسبة 22% إلى 424.1 مليار ريال خلال نفس الفترة وعلى أساس سنوي أيضا.

وقالت الشركة إنه تم الاتفاق خلال الربع الثالث على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال "للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز" في أعقاب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية. كما أعلنت الشركة عن نيتها دخول سوق أمريكا الجنوبية.

وخلال أول 9 أشهر من العام، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.244 تريليون ريال بانخفاض 20.9% عن نفس الفترة من العام الماضي. فيما انخفض صافي الربح 27.46% مقارنة بنفس الفترة من 2022، ليسجل 354.54 مليار ريال.

للمزيد: بيان أرامكو

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا