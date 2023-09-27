أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء، استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وبحسب وسائل إعلام، ستكون هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها البلد شمال الإفريقي البطولة في تاريخه بعد أن استضاف نسخة 1988.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية، أن الكاف اختار المغرب بإجماع الأعضاء لاستضافة النسخة 35 من البطولة.

وتعهد المغرب بتنظيم بطولة آمنة ومريحة في أفضل الظروف وبمعايير دولية.

وأعلن الكاف، عن فوز كينيا وأوغندا وتنزانيا بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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