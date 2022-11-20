بعد انتظار واستعدادات استمرت 12 عام منذ نالت قطر شرف تنظيم كأس العالم 2022، تنطلق أخيرا البطولة التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط والوطن العربي يوم الأحد 20 نوفمبر حين تلتقي قطر البلد المضيف مع منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية في ملعب "البيت".

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تأخير انطلاق المباراة الافتتاحية التي كانت مقررة في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت جرينتش) لمدة 30 دقيقة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام إقامة حفل افتتاح يمتد لنصف ساعة، ومن المنتظر أن يكون مبهر بعد أن وعدت اللجنة المنظمة الجماهير بالعديد من المفاجآت.

وتم تقديم افتتاح البطولة بيوم واحد ليقام يوم الأحد لإحياء الحفل الافتتاحي بعد أن كان من المقرر أن تنطلق البطولة يوم الإثنين 21 نوفمبر بإقامة أربعة مباريات من بينها مباراة قطر والإكوادور.

ومن المتوقع حضور عدد من رؤساء الدول لحفل الافتتاح، وتأكد حتى الآن حضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويشمل حفل الافتتاح أغنية بعنوان Dreamers أو حالمون بالعربية يؤديها المغني القطري الشهير فهد الكبيسي بمشاركة عضو فريق BTS الكوري الجنوبي جونجكوك.

وسيبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن للشاب القطري غانم المفتاح -الذي يُعرف بالشاب المعجزة بعد أن تحدى إصابته بمرض متلازمة التراجع الذيلي وهو تشوه خلقي نادر- قبل أن يوجه هو ودانة الفردان وهي فنانة قطرية رسالة تدعو إلى دعم التنوع والشمولية.

وتدور الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح حول التقارب بين كل الشعوب والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث تسمح كرة القدم للجميع بالتقارب كشعب واحد في بيت واحد.

ويشمل حفل الافتتاح سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافات العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات المشاركة وعددها 32 وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة إلى جانب المئات من المؤدّين والعازفين والراقصين.

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (الثانية وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش).



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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