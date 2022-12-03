بعد مرحلة مجموعات مليئة بالمفاجآت والصدمات، تنطلق يوم السبت مرحلة حاسمة من البطولة الأكبر في عالم كرة القدم تمهد لحصول المنتخب الأوفر حظا فرصة الفوز باللقب العالمي.

مباريات دور الـ 16

السبت 3 ديسمبر

هولندا – الولايات المتحدة الأمريكية

الأرجنتين – أستراليا

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا – بولندا

إنجلترا – السنغال

الإثنين 5 ديسمبر

اليابان – كرواتيا

البرازيل – كوريا الجنوبية

الثلاثاء 6 ديسمبر

المغرب – إسبانيا

البرتغال - سويسرا

مفاجآت مستمرة

شهد اليوم الأخير من مرحلة المجموعات عدة مفاجآت.

تأهلت كوريا الجنوبية في اللحظة الأخيرة بعدما قلبت تأخرها أمام البرتغال إلى فوز بهدفين مقابل هدف، لتتأهل بفارق هدف وحيد عن أوروجواي التي تغلبت على غانا بهدفين لكن لم يسمح لها هذا الفوز بالتأهل.

وفي المجموعة السابعة خسرت البرازيل لأول مرة في تاريخها بكأس العالم من فريق إفريقي بعد أن تغلبت عليها الكاميرون بهدف. ولم يأت الفوز كفيلا بتغيير المعادلة للكاميرون التي خرجت من البطولة بعدما تغلبت سويسرا على صربيا لتتأهل هي والبرازيل.

لأول مرة

لأول مرة في تاريخ كأس العالم تحقق منتخبات إفريقيا الخمسة فوزا واحدا على الأقل لكل منها في مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخبا المغرب والسنغال لدور الستة عشر، وهي المرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية التي يتأهل منها فريقين لهذا الدور.

المغرب حققت فوزين على بلجيكا وكندا، وكذلك السنغال التي حققت فوزين على قطر والإكوادور، فيما حققت كل من الكاميرون وغانا وتونس فوزا وحيدا على البرازيل، كوريا الجنوبية وفرنسا على الترتيب.

تعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد النسخة تأهل ثلاث منتخبات من آسيا لدور الستة عشر، بعدما نجحت منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية وأستراليا في إثبات نفسها والصعود إلى هذا الدور.

وبالرغم من أن أستراليا تنتمي لجغرافيا لقارة أوقيانوسيا فإنها عضو بالاتحاد الآسيوي وتمثل القارة الآسيوية في البطولة.

المهم انهم خرجوا

علق لاعب غانا دانيال أمارتي على تعمد فريقه إضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام أوروجواي بالرغم من خسارته بهدفين.

وقال أمارتي "كنا نعلم اننا خرجنا من البطولة بهذه النتيجة، فكان المهم بالنسبة لنا ان تخرج أوروجواي أيضا معنا".

وتملك غانا عداء تاريخي مع أوروجواي منذ أن تسببت الأخيرة في الإطاحة بها بكأس العالم 2010 بركلات الترجيح، بعدما أمسك لويس سواريز الكرة بيده على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة ليحرم غانا من الفوز، قبل أن يهدر أسامواه جيان ركلة جزاء وقتها للفريق الإفريقي.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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