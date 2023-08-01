يبدو أن دوران عجلة انتقال اللاعبين من الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين لن يتوقف قريبا، فكل يوم يحمل معه الجديد.

فقد أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، ضم النجم السنغالي ساديو ماني إلى صفوفه قادما من بايرن ميونيخ الألماني في صفقة كبرى جديدة للفريق الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقر له.

وكتب النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا): "بصوت واحد ساديو ماني نصراوي".

في الوقت ذاته، نشر نادي بايرن ميونيخ، عبر إكس، كلمات وداع للمهاجم السنغالي قائلا: "ساديو ماني انضم للنصر قادما من بايرن ميونيخ. شكرا ساديو ونتمنى لك التوفيق في المستقبل".

ولم يكشف النادي السعودي عن مدة أو قيمة التعاقد حتى الآن، إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن تعاقد ماني مع النصر يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2026.

وأصبح ماني رابع لاعب ينضم للنصر من الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي انضم من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 18 مليون يورو، والإيفواري سيكو فوفانا الذي انتقل للنصر قادما من لانس الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، والبرازيلي أليكس تيليس الذي انضم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 4 مليون يورو، وذلك طبقا لتقديرات وسائل إعلام حيث لم يعلن النادي السعودي عن قيمة تلك الصفقات رسميا.

وقدرت وسائل إعلام مختلفة في ألمانيا وبريطانيا قيمة الصفقة بما يعادل الـ 30 مليون يورو سيدفعها النصر لبايرن ميونيخ مقابل انتقال ماني.

وذكرت وسائل الإعلام أن ماني سيتلقى مكافأة توقيع قيمتها 10 مليون يورو من النصر، فيما يبلغ راتبه السنوي ما يعادل 40 مليون يورو.

ويبلغ ماني من العمر 31 عام، وسبق له اللعب لأندية ميتز الفرنسي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، وساوثهامبتون وليفربول الإنجليزيين، وبايرن ميونيخ الألماني. وحقق ماني العديد من الألقاب في مشواره من بينها الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية مع ليفربول، والدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

كما قاد ماني منتخب السنغال للفوز بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وقاد السنغال للوصول إلى كأس العالم مرتين عامي 2018 و2022.

وكان النصر هو أول من بدأ ثورة الصفقات الكبرى في كرة القدم السعودية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات في يناير الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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