في صفقة جديدة للملاعب السعودية، أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا، يوم الاثنين، ضم فابينيو لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل.

وذكر نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن لاعب الوسط البرازيلي انضم لصفوفه بتعاقد يمتد حتى عام 2026.

ولم يعلن كل من ليفربول والاتحاد عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية بريطانية قدرتها بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني يدفعها الاتحاد إلى النادي الإنجليزي.

وأصبح فابينيو رابع لاعب من الدوريات الأوروبية الكبرى ينضم للاتحاد هذا الصيف، بعد الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني، ونجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جوتا من سلتيك الاسكتلندي.

كما أصبح ثاني لاعب من ليفربول ينضم للدوري السعودي بعد قائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون الذي انضم لفريق الاتفاق، والذي يدربه أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

وانضم فابينيو (29 عام) لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من موناكو الفرنسي، وحقق مع ليفربول ألقاب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا