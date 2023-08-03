

تأهل منتخب المغرب للسيدات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا بعد الفوز على كولومبيا بهدف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثامنة عصر الخميس.

وسجلت أنيسة الحمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليرتفع رصيد سيدات المغرب إلى ست نقاط، ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف كولومبيا المتصدرة برصيد ست نقاط وبأفضلية فارق الأهداف.

وكان منتخب سيدات المغرب خسر مباراته الأولى في المجموعة من ألمانيا بستة أهداف دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الثانية بهدف وحيد. ثم اختتم مباريات المجموعة بفوز تاريخي على كولومبيا بهدف ليتأهل للدور ثمن النهائي في مشاركته الأولى في تاريخ البطولة.

وأصبح المغرب ثالث منتخب إفريقي يتأهل للدور ثمن النهائي في كأس العالم للسيدات الحالي، بعدما سبقه لنفس الإنجاز منتخبا نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم للسيدات التي تتأهل فيها ثلاثة منتخبات إفريقية من مرحلة المجموعات للدور ثمن النهائي.

يذكر أن منتخب المغرب احتل المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي استضافتها المغرب في العام الماضي ليتأهل لكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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