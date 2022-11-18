أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن قطر ستزيل منصات بيع الكحول من المنطقة المحيطة باستادات مباريات كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد.

كانت قطر سمحت ببيع البيرة من العلامة التجارية بدويايزر، في أماكن محددة قبل 3 ساعات من انطلاق المباريات وبعد نهايتها بساعة، داخل محيط الملاعب ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

وقال الاتحاد في بيان يوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، "إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وFIFA، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمرافق التي تملك الترخيص بذلك".

وأضاف البيان، أنه سيتم إزالة منصات بيع البيرة من المنطقة المحيطة بالاستادات "دون أن يؤثر هذا القرار على بيع منتج Bud Zero (وهو مشروب شعير لا يحتوى على كحول) الذي سيبقى متوفر في كافة استادات البطولة".

ولا يسمح ببيع الكحول في قطر لغير بارات الفنادق والمطاعم المرخصة، وسبق أن سمحت الدوحة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي استضافتها، للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة، بحسب بي بي سي.

وتواجه الدوحة الكثير من الانتقادات بشأن قواعد استضافة المشجعين، فيما يتعلق بالمثليين وتقديم وبيع الكحول، وهو ما تراه دول أوروبية منافيا لحقوق الإنسان وعادات وتقاليد دول كثيرة وتراه قطر جزء من قيمها التي يجب احترامها.

للمزيد: قطر تعتزم بيع البيرة في كأس العالم ولكن ليس أثناء المباريات أو في الاستاد - رويترز

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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