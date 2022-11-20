سخر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 من دعوات تنظيم القاعدة لمقاطعة البطولة التي تنطلق بالدوحة مساء يوم الأحد.

وكان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قال، في بيان يوم السبت، إنه لن يهاجم البطولة أو يهدد قطر أثناء إقامتها، إلا أنه دعا في الوقت ذاته المسلمين لمقاطعة البطولة وعدم حضور أو متابعة مبارياتها، متهما قطر بأنها جلبت إلى شبه الجزيرة العربية مجموعة من عديمي الأخلاق والمثليين والفاسدين والملحدين، على حد تعبيره. ووصف تنظيم القاعدة البطولة بأنها تقام لإلهاء الجميع عن احتلال الدول المسلمة واضطهاد شعوبها.

وردا على سؤال حول دعوة المقاطعة في مؤتمر صحفي يوم السبت، قال رئيس الفيفا السويسري جياني انفانتينو: "لدي ثقة أن هؤلاء الذين يدعون لمقاطعة البطولة في العلن سيعودون إلى بيوتهم ليتابعوا المباريات في السر".

فيما رفض خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة المحلية المنظمة للبطولة) الرد على دعوة مقاطعة البطولة، واصفا إياها بأنها "لا تستحق عناء الرد".

من ناحية أخرى، توقع صحفيون ومراسلون يتابعون بطولة كأس العالم أن تؤدي دعوة تنظيم القاعدة لمقاطعة البطولة إلى جذب مزيد من الجماهير، وحتى من غير المهتمين بكرة القدم لمتابعة مباريات البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم بمباراة البلد المضيف قطر مع الإكوادور مساء الأحد على ملعب البيت بالدوحة، وتستمر البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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