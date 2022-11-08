طالب خالد سلمان، لاعب كرة قدم قطري سابق ومحلل رياضي شهير، باحترام قواعد بلاده فيما يتعلق بالمشجعين من المثليين قائلا إن المثلية الجنسية "حرام"، وهي تصريحات أثارت الجدل مرة أخرى حول مسابقة كأس العالم التي تستضيفها قطر هذا الشهر.

وخلال لقاء مع محطة التلفزيون الألمانية ZDF انتشر منه مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلته وسائل إعلام، وصف سلمان - الذي يعد وجه وسفير لقطر في كأس العالم - المثلية بأنها "خلل في العقل" وقال "عليهم قبول قواعدنا هنا.. (المثلية الجنسية) حرام. هل تعرف ماذا يعني الحرام؟".

وعندما سئل لماذا هي حرام، رد قائلا: "لأنها خلل في العقل".

وبعدها تدخل شخص يبدو أنه كان معه وأوقف اللقاء.

وتواجه قطر انتقادات أوروبية تتعلق بحقوق الإنسان والأقليات، آخرها سبب أزمة دبلوماسية بين الدوحة وألمانيا، فيما تقول قطر إنها تتعرض لحملة منذ فازت بتنظيم كأس العالم لكرة القدم.



للمزيد: استياء قطري من ألمانيا بعد انتقادات تتعلق باستضافة قطر لكأس العالم

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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