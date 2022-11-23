وصلت بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر ليومها الرابع، والذي شهد إقامة 4 مباريات بالإضافة لأحداث أخرى مثيرة.

النتائج

المجموعة الخامسة – ألمانيا 1-2 اليابان

المجموعة الخامسة – إسبانيا ضد كوستاريكا

المجموعة السادسة – المغرب 0-0 كرواتيا

المجموعة السادسة – بلجيكا ضد كندا

تحقيق الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق عاجل بشأن هتافات عنصرية وجهتها جماهير الإكوادور ضد تشيلي في مباراة الافتتاح التي جمعت قطر والإكوادور.

وكانت تشيلي قد قدمت طلب للفيفا باستبعاد الإكوادور من البطولة قبل بدايتها على خلفية إشراك الأخيرة للاعب بايرون كاستيلو في التصفيات رغم كون الأخير غير مؤهل لذلك كونه يحمل جنسية كولومبيا. وأقر الفيفا غرامات مالية ضد الإكوادور مع خصم نقاط منها في تصفيات كأس العالم المقبلة لكن دون أن يوافق على استبعادها من البطولة.

وخلال المباراة الافتتاحية رددت جماهير الإكوادور هتافات تصف التشيليين بالمثليين، مما دفع الفيفا لفتح تحقيق في الأمر.

إصابات قوية

أعلن المنتخب السعودي نقل لاعبه ياسر الشهراني بالإخلاء الطبي من الدوحة إلى الرياض حيث ستجرى له عملية جراحية في مستشفى الحرس الوطني. وتعرض الشهراني لإصابة قوية في الوجه بعد اصطدام مع حارس مرماه محمد العويس خلال فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين يوم الثلاثاء، لينقل على الفور إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، أعلن المنتخب الفرنسي عن نهاية مشوار مدافعه لوكاس هيرنانديز في البطولة بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فرنسا وأستراليا. وسيغيب هيرنانديز لمدة لا تقل عن ستة أشهر لتواصل الإصابات ضرب المنتخب الفرنسي بعدما تم استبعاد نجمه وأفضل لاعب في العالم في 2022 كريم بنزيما قبل البطولة للإصابة أيضا.

احتجاج وخسارة

فاجأ المنتخب الألماني العالم قبل بداية مباراته الأولى في كأس العالم 2022 بقطر حين التقط لاعبوه الصورة التذكارية بصورة غير معتادة. ووضع لاعبو ألمانيا أياديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبل مباراتهم أمام اليابان، احتجاجا من الاتحاد الألماني والمنتخب الألماني على قرار الفيفا الخاص برفض ارتداء قادة المنتخبات لشارة قوس قزح التي ترمز لدعم مجتمع المثليين.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم الصورة وعليها عبارة "بشارة أو بدون شارة نتمسك بموقفنا".

إلا أن المباراة نفسها شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بفوز اليابان 2-1 على ألمانيا بطل العالم لـ 4 مرات بعدما قلب الفريق الآسيوي تأخره بهدف لفوز تاريخي.

مساندة ملكية

وصل ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى الدوحة ليساند منتخب بلاده قبل مباراته أمام كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة. يذكر أن فيليبي السادس رياضي قديم حيث سبق له تمثيل إسبانيا في أولمبياد برشلونة 1992 في مسابقات الشراع، وحمل علم إسبانيا في حفل الافتتاح وقتها.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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