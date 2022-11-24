شهد، يوم الخميس، وهو اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر تنظيم 4 مباريات بالإضافة لأحداث أخرى مثيرة.

النتائج

المجموعة السابعة – سويسرا 1-0 الكاميرون

المجموعة السابعة – البرازيل ضد صربيا

المجموعة الثامنة – أوروجواي 0-0 كوريا الجنوبية

المجموعة الثامنة – البرتغال 3-2 غانا

لا أعرف لماذا

نجم منتخب بلجيكا كيفين دي بروينه قال عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كندا: "لا أعرف لماذا منحوني هذه الجائزة. أعتقد أنني لم أقدم مستوى جيد، لكن ربما لأني مشهور ويعرفون إسمي قرروا منحي إياها".

تكريم رئاسي

قبل بداية مباراة سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة، كرَّم رئيس الفيفا جياني انفانتينو أسطورة الكاميرون القديم روجيه ميلا ومنحه شهادة تذكارية تقديرا لكونه صاحب الرقم القياسي لأكبر لاعب من حيث العمر يسجل هدف في تاريخ كأس العالم. وسجل ميلا للكاميرون في مرمى روسيا بكأس العالم 1994 حين كان في سن الثانية والأربعين وهو رقم قياسي في تاريخ المونديال.

اجتماع وزاري

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد المكاري لمناقشة نقل مباريات كأس العالم في لبنان. وزير الإعلام أكد أن عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء أوقف العقد التجاري الذي كانت ستوقعه الحكومة اللبنانية مع شبكة بي ان سبورتس القطرية لبث المباريات مجانا في لبنان.

واعتبر المكاري أن الوصول لاتفاق مع الشبكة التي تحتكر حقوق نقل المونديال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أمر مستبعد بسبب التأخر في الإجراءات.

بكاء سويسري

رفض لاعب سويسرا بريل إيمبولو الاحتفال بالهدف الأول الذي سجله لمنتخب بلاده أمام الكاميرون. وسجل إيمبولو في الدقيقة 48 ليمنح سويسرا التقدم قبل أن يرفض الاحتفال بالهدف بل ويكاد يبكي وسط دهشة الكثيرين.

السر هو أن إيمبولو مهاجر كاميروني، حيث ولد في العاصمة ياوندي في فبراير 1997. وفي سن الرابعة انفصل والداه لتأخذه والدته إلى فرنسا ومن ثم سويسرا حيث بدأ مشواره مع كرة القدم.

وفي عام 2014 حصل إيمبولو على الجنسية السويسرية. ورغم أن مدرب منتخب الكاميرون في هذا الوقت، الألماني فولكر فينكه طلب منه الانضمام لمنتخب بلده الأصلي، إلا أن إيمبولو فضل الانضمام لمنتخب سويسرا بعد أن قال: "أشعر أن أكثر من 70% من شخصيتي سويسرية وليست كاميرونية".

رقمان للتاريخ

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهداف في خمس نسخ مختلفة من البطولة، بعدما سجل هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في مرمى غانا ضمن المجموعة الثامنة. وسبق لكريستيانو رونالدو التسجيل في نسخ 2006، و2010، و2014، و2018 قبل أن يسجل في 2022 ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يحقق هذا الإنجاز.

وبمشاركته في المباراة عادل رونالدو رقما آخر حيث أصبح خامس لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في خمس نسخ مختلفة من البطولة، بعد المكسيكيين أنطونيو كارباخال ورافاييل ماركيز، والألماني لوثر ماتيوس والأرجنتيني ليونيل ميسي.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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