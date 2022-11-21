انتهت مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم قطر 2022 والذي أقيمت خلاله ثلاث مباريات شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

نتائج مباريات يوم الاثنين

المجموعة الأولى – هولندا 2-0 السنغال

المجموعة الثانية – إنجلترا 6-2 إيران

المجموعة الثانية – الولايات المتحدة 1-1 ويلز

شارات مرفوضة

قبل بداية مباريات يوم الاثنين أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار برفض ارتداء قادة المنتخبات لشارة تحمل ألوان قوس قزح، في إشارة لدعم مجتمع المثليين. وهدد الفيفا اللاعبين الذين سيرتدون الشارة بالحصول على إنذار قبل بداية المباراة، مما دفع سبع منتخبات أوروبية لإصدار بيان مشترك تعلن فيه تراجعها عن قرارها السابق بارتداء هذه الشارة، معربة فيه عن خيبة أملها من قرار الفيفا.

نشيد صامت

قبل انطلاق مباراة إنجلترا وإيران وأثناء عزف النشيد الوطني الإيراني، وقف لاعبو منتخب إيران صامتين دون ترديد كلمات النشيد في إشارة احتجاج صامتة منهم على الأوضاع الحالية في إيران. وكان قائد المنتخب الإيراني إحسان حاج صافي قد صرح قبل المباراة بيوم عن رغبته وزملائه في إسعاد الشعب الإيراني الذي يتعاطف معه لاعبو المنتخب ويساندونه، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ مقتل مهسا أميني في سبتمبر الماضي، والتي قُتل فيها متظاهرون.

أول هداف من أبناء الألفية الثالثة

افتتح الإنجليزي جود بيلينجهام أهداف منتخب بلاده أمام إيران، ليصبح بذلك أول لاعب من أبناء الألفية الثالثة يسجل هدف في نهائيات كأس العالم. وبيلينجهام الذي يلعب في صفوف بروسيا دورتموند الألماني من مواليد 29 يونيو 2003، وأصبح بذلك أول لاعب من مواليد عام 2000 وما بعده يسجل هدف في البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

وقت ضائع

الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس احتسب 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول من مباراة إنجلترا وإيران بسبب إصابة الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، ليدخل ذلك الوقت التاريخ باعتباره أطول وقت ضائع محتسب في تاريخ كأس العالم. والطريف في الأمر أن كلاوس احتسب عشر دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني، وبسبب احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة منها امتد الوقت بدل الضائع للشوط الثاني إلى 14 دقيقة أيضا، ليصبح مجموع ما تم إضافته للمباراة 28 دقيقة كاملة أي قرابة ثلث زمن المباراة الأصلي.

نجل الرئيس

في عام 1995 حصل الليبيري جورج ويا على لقب أفضل لاعب في العالم وجائزة الكرة الذهبية، ليصبح أول (وآخر حتى الآن) إفريقي يتوج بهذه الجائزة. ويا - الذي يشغل الآن منصب رئيس جمهورية ليبيريا - لم يشارك مطلقا في كأس العالم بسبب عدم تأهل ليبيريا للبطولة من قبل.

إلا أن نجل ويا "تيموثي" حقق ما لم ينجح فيه والده حين شارك في كأس العالم أمام ويلز، ولكن بقميص الولايات المتحدة الأمريكية. تيموثي ولد في نيويورك عام 2000، وفضل تمثيل بلد مولده الولايات المتحدة عن بلده الأصلي ليبيريا بالرغم من أن والده يشغل منصب رئيس الجمهورية.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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