شهد ثالث أيام بطولة كأس العالم قطر 2022 مفاجأة يمكن تصنيفها ضمن الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تغلب المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني المرشح الأبرز لتحقيق اللقب بهدفين لهدف ليوقف بذلك سلسلة تاريخية لرفاق ليونيل ميسي.

النتائج

المجموعة الثالثة – الأرجنتين 1-2 السعودية

المجموعة الثالثة – المكسيك وبولندا

المجموعة الرابعة – الدنمارك 0-0 تونس

المجموعة الرابعة – فرنسا أستراليا

دعم أميري

وسط حضور قياسي بلغ 88 ألف و12 متفرج، حقق المنتخب السعودي الفوز على الأرجنتين 2-1 بملعب لوسيل في نتيجة وصفها موقع الفيفا بأنها "مفاجأة كل العصور".

المنتخب السعودي حظي بدعم كبير من جماهيره دفعت حارس مرماه محمد العويس ورجل المباراة لوصف الأمر بأن السعودية كانت تلعب على أرضها وبين جماهيرها.

لكن قبل ذلك حظي المنتخب السعودي بدعم من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الذي حضر المباراة من المدرجات وهو يلوح بعلم السعودية ووضعه على كتفيه، قبل أن يحتفل مع الجماهير العربية والسعودية بالفوز الكبير.

المجنون ومرة من 10

مدرب السعودية الفرنسي إيرفيه رينار قال عقب المباراة إنه لو لعبت السعودية والأرجنتين 10 مرات لفازت الأرجنتين في تسعة بينما ستفوز السعودية مرة وحيدة وهو ما حدث اليوم.

رينار كان قد تحدث للاعبيه "كالمجنون" على حد وصف لاعب السعودية عبد الإله المالكي، بعد أن قال عقب المباراة إن رينار تحدث للاعبين بطريقة جنونية ليحفزهم على تحقيق الفوز، وهو ما دفع اللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم لتحقيق هذه النتيجة التاريخية.

رقم قياسي إيجابي وسلبي

خسارة الأرجنتين رافقها رقم قياسي لقائدها ليونيل ميسي الذي سجل هدف الفريق في المباراة ليصبح خامس لاعب في تاريخ المونديال يسجل أهداف في أربعة نسخ من البطولة، ورابع لاعب يشارك في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم.

لكن الرقم السلبي كان توقف سلسلة الأرجنتين من عدم الخسارة عند الرقم 36، أقل بمباراة وحيدة عن الرقم الذي يحمله المنتخب الإيطالي الذي تجنب الخسارة في 37 مباراة متتالية. كما أن الهزيمة هي الأولى للأرجنتين في كأس العالم من فريق غير أوروبي منذ الخسارة من الكاميرون 1-0 في افتتاح مونديال 1990.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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