قررت وزارة الثقافة المصرية تأجيل الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، تضامنا مع الأحداث في غزة، وفق بيان من الوزارة الأحد.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل في ظل تصاعد عنيف لجولة من الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.

وبحسب بيان وزارة الثقافة، فمن المقرر أن يُحدد لاحقا موعد جديد لإقامة المهرجان.

وقرار تأجيل مهرجان الموسيقى العربية ليس الوحيد المتعلق بالأحداث والفعاليات الثقافية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تقرر تأجيل بعضها في دول عربية تضامنا مع الفلسطينيين.

وبدأت الجولة الحالية من الصراع يوم السبت 7 أكتوبر الجاري بعملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى" أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ضد إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية".

(إعداد: أحمد النجار، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا