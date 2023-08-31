أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG عن إطلاق قناة "الشرق الوثائقية" التلفزيونية الجديدة في 3 سبتمبر والتي ستتناول مواضيع سياسية واقتصادية وتاريخية باللغة العربية.

ووفق بيان صدر يوم الخميس عن المجموعة المدرجة أسهمها على بورصة تداول السعودية، "يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية التحوّل والنمو التي تسعى المجموعة من خلالها إلى تنويع خدماتها وتوسيع منصاتها الإعلامية ودعم الإنتاج الإعلامي والترفيهي والتثقيفي في المنطقة". تم إطلاق قناة "الشرق للأخبار" في نوفمبر 2020 بحسب موقعها الإلكتروني.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ويقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تعرف برؤية 2030.

وتشهد الاستثمارات في القطاع الإعلامي في دول الخليج نمو، ففي مطلع العام 2023 بدأت سي إن إن الاقتصادية باللغة العربية أعمالها لمواكبة أخبار الاقتصاد بعد توقيع الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية الإماراتية اتفاقية شراكة مع الشركة الأمريكية، أما القناة الوثائقية "الأولى من نوعها على مستوى العالم باللغة العربية" فهي الجزيرة الوثائقية التي أطلقتها قطر بداية 2007 .

SRMG التي تأسست عام 1972 هي من أكبر المجموعات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم أكثر من 30 مؤسسة ومنصة إعلامية، منها جريدة الشرق الأوسط، وعرب نيوز، وسيدتي، وهي شبكة الشرق التي تشمل الشرق للأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرغ.

ويمتلك البنك الأهلي السعودي حصة الأكثرية في المجموعة.

وكانت صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية قد نشرت في مايو 2023 أن المجموعة التي تحظى بدعم من الحكومة السعودية تسعى لإطلاق قناة ناطقة باللغة الإنجليزية على غرار قناة الجزيرة الإنجليزية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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