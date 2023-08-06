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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، يوم الأحد، تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، بهدف دعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي تركيز المملكة على الاستثمار في الرياضة فيما تسعى السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط، وتستهدف زيادة إسهام القطاع غير النفطي، بما في ذلك الرياضة، في الناتج المحلي الإجمالي ضمن رؤيتها 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، سوف تستثمر شركة "سرج" في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية.

كما تهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

ولم يذكر الصندوق رأس المال المرصود لشركة سرج.

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل، وفق وكالة واس، إن تأسيس شركة سرج يتماشى مع استثمارات الصندوق الرياضية الأخرى، مما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقا لرؤية المملكة 2030.

ويعتبر قطاع الترفيه والسياحة والرياضة أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، بحسب الوكالة.



وتسعى السعودية إلى أن تصبح من اللاعبين الأساسيين في الرياضة على مستوى العالم، وفق تقارير إعلامية، مع استثمارات كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة في رياضات على مدار سنوات، واستقطاب دوري كرة القدم السعودي لكبار المحترفين عالميا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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