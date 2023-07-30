بعد 48 ساعة من إعلان النادي الأهلي السعودي ضم النجم الجزائري رياض محرز من صفوف بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، ضم الفريق -الذي يتخذ من جدة مقرا له- لاعب جديد من الدوري الإنجليزي بإعلان انتقال الفرنسي آلان سانت-ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي إلى أهلي جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنيوكاسل على منصة إكس (تويتر سابقا) تغريدة أعلن فيها انتقال سانت- ماكسيمان للأهلي، وقال: "شكرا سانت-ماكسيمان، نتمنى لك الأفضل في المستقبل".

من جهته، كتب حساب النادي الأهلي السعودي، على منصة إكس: "‏لأننا لا نقبل إلا بالأفضل، عليه (سانت-ماكسيمان) وقع الاختيار" مصاحبا العبارة بفيديو للاعب الفرنسي بقميص الأهلي.

وكشف النادي -الذي عاد إلى الدوري السعودي هذا العام بعد أن قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية- أن عقد سانت-ماكسيمان يمتد حتى عام 2026.

وأصبح سانت-ماكسيمان رابع لاعب ينضم لصفوف الأهلي من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف. وكان الأهلي ضم حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، قبل أن يضم قائد المنتخب الجزائري رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة الصفقة، لكن شبكة "سكاي سبورت" البريطانية قدرتها بما يعادل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأثارت الصفقة انتقادات العديد من وسائل الإعلام البريطانية بسبب كون نادي نيوكاسل الإنجليزي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي)، وهو نفس الجهة المالكة لغالبية أسهم نادي أهلي جدة. واعتبرت وسائل الإعلام الصفقة نوع من التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويبلغ سانت-ماكسيمان من العمر 26 عام، وسبق له اللعب لأندية سانت إتيان وموناكو ونيس وباستيا الفرنسية، وهانوفر الألماني، قبل الانتقال إلى نيوكاسل عام 2019.

وتعد صفقة سانت-ماكسيمان أحدث الصفقات القادمة من الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي حتى الآن. وقد تشهد الأيام المقبلة مزيد من الصفقات، ربما يكون من بينها السنغالي ساديو ماني الذي يتوقع أن ينضم لنادي النصر السعودي قادما من بايرن ميونيخ الألماني، وفق تقارير إعلامية.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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