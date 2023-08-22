أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، ضم لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو إلى صفوفه قادما من فريق بورتو البرتغالي، في صفقة جديدة للنصر من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكتب النصر، على حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقا): "أوتافيو.. أصبح واحدا منّا".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي بورتو، على موقع إكس، فيديو وداعي من أوتافيو بعنوان "دائما تنين"، في إشارة لاسم شهرة النادي البرتغالي وهو "التنانين".

وأعلن نادي النصر أن تعاقد أوتافيو يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2026.

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام برتغالية وأوروبية قدرت بأنها تصل إلى 60 مليون يورو يدفعها النصر إلى بورتو مقابل انتقال أوتافيو إلى صفوفه.

فيما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن راتب أوتافيو مع النصر يصل إلى 42 مليون يورو عبر سنوات التعاقد الثلاثة.

وأصبح أوتافيو خامس لاعب ينضم للنصر من الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي انضم من إنتر ميلان الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا الذي انتقل للنصر قادما من لانس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس الذي انضم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني المنضم من بايرن ميونيخ الألماني.

ويعد أوتافيو سابع الأجانب في صفوف النصر مع تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي اندرسون تاليسكا في صفوف الفريق، الذي توج هذا الشهر بلقب البطولة العربية للأندية.

ويبلغ أوتافيو من العمر 28 عام، وهو من مواليد البرازيل، ولعب فيها لنادي إنترناسيونال، قبل أن يرحل إلى البرتغال عام 2014 وينضم لصفوف بورتو.

وحصل أوتافيو على الجنسية البرتغالية في مارس 2021 لينضم للمنتخب البرتغالي بعد أن سبق له تمثيل البرازيل على مستوى منتخب الشباب تحت 20 سنة عام 2014.

وكان النصر هو أول من بدأ ثورة الصفقات الكبرى في كرة القدم السعودية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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