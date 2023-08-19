أعلن نادي الأهلي السعودي عن سابع صفقاته الكبرى لهذا الموسم بضم المدافع التركي مريح دميرال قادما من أتالانتا الإيطالي.

وأعلن الأهلي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقا)، ضم دميرال قائلا: "محارب آخر يعزز كتيبتنا. دميرال أهلاوي".

وكشف النادي الأهلي أن عقد دميرال يمتد لثلاثة مواسم حتى 2026.

ولم يعلن الأهلي أو أتالانتا عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلامية إيطالية قدرتها بأنها كلفت الأهلي 20 مليون يورو قام بدفعها لأتالانتا. فيما يحصل اللاعب على راتب قدره 11 مليون يورو سنويا.

وأصبح دميرال سابع لاعب ينضم لصفوف الأهلي من الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الصيف، بعد حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي، والمهاجم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي من برشلونة الإسباني، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز من روما الإيطالي.

وتمنح لوائح الدوري السعودي كل نادي الحق في ضم ثمانية لاعبين أجانب لقائمته النهائية.

ويبلغ دميرال من العمر 25 عام، وانضم إلى أتالانتا من يوفنتوس عام 2021، وسبق له اللعب لعدد من الأندية من بينها فنربخشه وألانياسبور التركيين، وساسولو الإيطالي.

ولعب دميرال 39 مباراة دولية مع منتخب تركيا سجل خلالها هدفين.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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