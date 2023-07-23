واصلت الأندية السعودية ضم اللاعبين من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأحد، ضم البرازيلي أليكس تيليس من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتسعى السعودية إلى أن تصبح من اللاعبين الأساسيين في الرياضة على مستوى العالم، مع استثمارات من الصندوق السيادي السعودي في رياضات على مدار سنوات، واستقطاب دوري كرة القدم السعودي لكبار المحترفين عالميا، فضلا عن الإعلان عن استراتيجيات رياضية.

وكتب النصر، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "النجم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي".

وكشف النادي السعودي أن تيليس وقع مع النصر تعاقد يمتد حتى عام 2025.

وأصبح تيليس ثالث لاعب ينضم للنصر من الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي انضم من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 18 مليون يورو، والإيفواري سيكو فوفانا الذي انتقل للنصر قادما من لانس الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة صفقة تيليس، فيما قدرتها وسائل إعلام بريطانية بما يعادل 4 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمتغيرات تعتمد على نسبة مشاركة اللاعب وتحقيق البطولات مع النصر. فيما قدرت نفس الوسائل راتب تيليس مع النصر بما يعادل 7 مليون دولار سنويا.

ويبلغ تيليس من العمر 30 عام، وسبق له اللعب لأندية يوفنتود وجريميو في البرازيل، وجالاتا سراي التركي، وانتر ميلان الإيطالي، وبورتو البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وقضى الموسم الأخير معارا مع فريق إشبيلية الإسباني.

ولعب تيليس الذي يجيد في مركز الظهير الأيسر 12 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

وكان النصر هو أول من بدأ ثورة الصفقات الكبرى في كرة القدم السعودية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات في يناير الماضي -الموسم الماضي- قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضا في صفقة انتقال حر.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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