أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، تعيين الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك اعتباراً من 1 يناير 2022.

وفقا لبيان الشركة، يأتي تعيين دانة، بعد طلب فيصل العيار بإعفائه من مهامه التنفيذية لرغبته بالتقاعد بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 عام، لكنه سيظل نائب لرئيس مجلس الإدارة.

وتأسست شركة مشاريع الكويت عام 1975، وتعمل في مجال الاستثمار ولديها محفظة متنوعة تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدرجت في بورصة الكويت في سبتمبر عام 1984، بحسب ملف الشركة على البورصة.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 16.5 مليون دينار كويتي (54.7 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، فيما بلغ مجموع الأصول المجمّعة لها بنهاية تلك الفترة 10.1 مليار دينار (33.5 مليار دولار أمريكي)، ووفقا لموقعها الرسمي.

من هي دانة الصباح؟

(بحسب سيرتها الذاتية وتقارير إعلامية)

هي ابنة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أكبر أبناء أمير الكويت السابق.

حاصلة على شهادة البكالوريوس الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت. ودرست أيضا في جامعة إنديانا في بلومنغتون بالولايات المتحدة، وتحمل دكتوراة فخرية في الآداب الإنسانية من كلية دارتموث الأمريكية.

أسست الجامعة الأمريكية في الكويت، وهي رئيسة مجلس أمناء الجامعة، ورئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال التعليم في الكويت.

شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة للخدمات المالية التي تمتلك حصة في شركة المشاريع، وهي حالياً عضو مجلس إدارة شركة المشاريع وذلك منذ عام 2020، وعضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين، وشركة OSN التي تقدم خدمات تلفزيونية مدفوعة، وكامكو إنفست التي تعمل في القطاع المالي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

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