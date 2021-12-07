الصبيحي: المشاركة القوية من السعودية تعكس المهارات العالية والإبداع في المملكة

عنايت: الجوائز تحقق هدفنا بتأسيس أفضل وكالة محلية بمواهب استثنائية تدعم القطاع بالمنطقة

أكثر من 88 وكالات إعلامية إقليمية تنافست على الجوائز

جدة: سجّلت W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية اسمها بصفتها أول وكالة سعودية تحصد 3 جوائز في حفل جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة ((MEPRA، والذي عقد مؤخراً في دبي، وذلك بعد منافسة قوية مع أكثر من 88 وكالات إعلامية إقليمية، حيث وصلت الوكالة إلى القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين في 13 فئة من الفئات الـ 56 للجائزة الإقليمية. https://youtu.be/JQERxdraC1M

وحصدت W7Worldwide الجائزة في فئات: أفضل حملة تواصليّة لإدارة الأزمات، وأفضل حملة خدمات احترافيّة، وأفضل حملة لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية.

ويعزز فوز W7Worldwide بالجوائز الثلاث مكانتها وريادتها بصفتها وكالة سعودية محلية مستقلة رائدة ونموذجية في قطاع العلاقات العامة والتواصل في المملكة العربية السعودية، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل بمعايير ومواصفات دولية لتهيئ بذلك أرضيّة خصبة لقيادات المستقبل قي قطاع العلاقات العامة والإعلام.

وتأسست جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (MEPRA) في عام 2001 بصفتها هيئة رائدة في المنطقة للمهنيين العاملين، والمتخصصين في مجال العلاقات العامّة والتواصل، وتهدف الى إرساء معايير عالية الجودة لقطاع العلاقات العامّة والتواصل في الشرق الأوسط.

وقال تريم الصبيحي -رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة- : "شهدنا هذا العام أكبر مشاركة في جوائز MEPRA على الإطلاق؛ ما يؤكد انتعاش القطاع وحيويّته في المنطقة، كما سعدنا بالمشاركة القوية من السعودية، ما يعكس المستوى العالي والمتنوع للمهارات، والإبداع، والقيادات في قطاع العلاقات العامة والتواصل في المملكة".

كما صرّح عبدالرحمن عنايت -الشريك المؤسس في W7Worldwide- : "إننا فخورون جدًّا بتمّيزنا هذا العام للمرة الثانية، وفوزنا في 3 فئات من جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة ((MEPRA المرموقة، ويرجع الفضل في تحقق الإنجاز إلى ما يقوم به فريقنا من عمل شاق، وتفانٍ، وابتكار، وقدرات متميزة".

وأضاف عنايت: "هذه الجوائز ترسّخ اسمنا بصفتنا الوكالة السعودية المستقلة الوحيدة التي تحصد مثل هذه الجائزة؛ وهو ما يحقق هدفنا المتمثل في تأسيس أفضل وكالة محلية، بمواهب استثنائية، تسهم إيجابياً في نمو القطاع في المنطقة".

يُذكر أن جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة تضم أكثر من 300 ما بين خبراء، ومهنيين، ووكالات، ومؤسسات متخصصة في القطاع، لتشكّل بذلك الصوت المعبرّ عن القطاع في الشرق الأوسط. وعلى مدى 20 عاماً، حظيت جوائز الجمعية السنويّة بتقدير عالمي؛ ما يجعلها واحدة من أهم الجوائز في قطاع التواصل، والعلاقات العامة في المنطقة.

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نبذة عن وكالة W7Worldwide:

تعد W7Worldwide للاستشارات الاستراتجية والإعلامية، وكالة خليجية متخصصة تتميز بخبرتها الاحترافية في دراسات وأبحاث الصورة الذهنية خصوصًا، والأبحاث المرتبطة بتنمية قطاع العلاقات العامة والاتصال على وجه العموم، إضافة إلى الخدمات الرقمية والإبداعية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير صناعة المحتوى، وغيرها من الخدمات المباشرة بالقطاع، وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية.

كما قدمت خدماتها الاستشارية والاستراتيجية في مجال الاتصال للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث، وتتجاوز خبرتها نحو 15 عامًا في مجال التواصل والإعلام، وخدمت أكثر من 100 عميل من داخل وخارج السعودية في 20 قطاعًا حيويًّا، ما أهلها إلى امتلاك معادلة المعرفة الدولية، والإقليمية، والمحلية السعودية.

للمزيد من المعلومات:

عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

00966555990258

a.inayat@w7worldwide.com

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