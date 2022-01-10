الفليج: نمتلك حصة مهيمنة وأكبر شبكة من نقاط البيع في الكويت تضمن إثراء التجربة المصرفية لعملائنا

جعفر: الجائزة تقدير لجهود الوطني في تبني أحدث حلول الدفع

منحت مؤسسة Visa العالمية بنك الكويت الوطني جائزة التميز في توفير أفضل حلول الدفع دون إظهار البطاقة وذلك ضمن جوائز جودة الخدمة العالمية السنوية عن العام 2020 والتي تمنحها المؤسسة للبنوك صاحبة أكبر نمو في حجم عمليات الدفع دون إظهار البطاقة.

وزار وفد من Visa المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، حيث تسلم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت السيد/ صلاح الفليج الجائزة من مديرة مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة/ سعيدة جعفر، وذلك بحضور مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد العثمان، ومسؤولين من البنك وفيزا.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت السيد/ صلاح الفليج: "نجني ثمار استراتيجيتنا خلال السنوات الماضية في رسم خارطة طريق رقمية والاستعداد للمستقبل بخطوات استباقية تشمل استثمارات كبيرة في حلول وخدمات الدفع الأكثر تطوراً".

وأضاف أن الوطني يمتلك اليوم حصة مهيمنة وقاعدة عملاء كبيرة في الكويت كما يوفر أكبر شبكة من نقاط البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى NFC وهو ما يضمن إثراء التجربة المصرفية لعملائه.

وأكد الفليج على أن التوجهات الاستراتيجية للوطني تتمحور حول تأكيد ريادته رقمياً في الكويت والمنطقة إضافة إلى بناء جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية تضمن استمرار تفوقه وزيادة حصته السوقية وخاصة بين شريحة الشباب.

وقال الفليج: "تأتي هذه الجائزة لتؤكد على عمق الشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة Visa والتي نحرص من خلالها دائماً على تقديم منتجات وعروض حصرية ذات قيمة مضافة لعملائنا".

من جانبها قالت الدكتورة/ سعيدة جعفر مديرة مجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "نحن سعداء بتقديم هذه الجائزة المميزة لبنك الكويت الوطني، كونه سباقا دوماً في تبني أحدث حلول الدفع الأكثر تطوراً وتقديم خدمة عالية الجودة لعملائه".

وأضافت أن الجائزة استندت إلى مجموعة من المعايير في مقدمتها نمو حجم عمليات الدفع التي قام بها عملاء البنك دون الحاجة إلى إظهار بطاقاتهم خلال العام 2020 إضافة إلى تفوق البنك في توفير حلول الدفع المناسبة التي تمكن العملاء من إتمام مدفوعاتهم دون إظهار بطاقاتهم المصرفية، مشيرة إلى أن Visa تتطلع إلى ترسيخ مكانتها كشريك مفضل في توفير فرص النمو لشركائها في المنطقة.

ويذكر أنVisa أطلقت برنامج جوائز جودة الخدمة العالمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1992 ليتوسع بعد ذلك ويشمل شركاء Visa حول العالم في إطار حرصها على تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

هذا ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 68 فرعاً على مستوى الكويت، بالإضافة إلى شبكة واسعة تتخطى أكثر من 15 ألف جهاز نقطة بيع تعمل جميعها بتقنية التواصل قريب المدى. كما يتمتع البنك بأكبر شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت.

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