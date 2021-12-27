دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت شركة Visa العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، خدمة تقسيط جديدة تساعد المستهلكين الذين يحملون بطاقات مؤهلة وصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من اغتنام خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" على مشترياتهم الاعتيادية في نقاط البيع عند شراء السلع. وتوفرت الخدمة مبدئياً ضمن 52 من متاجر "شرف دي جي"، سلسلة متاجر بيع مستلزمات الأجهزة المنزلية والإلكترونية في دولة الإمارات. وسيكون بنك المشرق أول من يقدم الحل المبتكر لتقسيط المشتريات من Visa ليشمل بطاقاته الائتمانية المقدمة عبرها، على أن يتم توسيع نطاق هذه الخدمة لاحقاً لتشمل بطاقات الخصم المباشر.

وتتسم خدمة Visa الجديدة بالبساطة وسهولة الاستخدام. فعند سداد ثمن السلع في متجر شرف دي جي باستخدام بطاقة ائتمانية من Visa، حيث سيتمكن المستهلكون من اختيار خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" الظاهرة على جهاز الدفع، لتظهر أمامهم الخيارات المحددة التي تقدمها بنوكهم لهذه الخدمة، واختيار ما يلائمهم منها، والاطلاع أيضاً على شروط الخدمة بما يشمل رسوم البنك. وبعد موافقة المستهلك على الشروط المذكورة لخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، سيتم تقسيم مبلغ الشراء على أقساط متساوية، مع طباعة شروط وتفاصيل الخدمة على فاتورة مشترياته.

وتقدم خطط الدفع عبر خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" للمتسوقين مرونة عالية وقدرة أكبر لضبط أقساطهم الشهرية من خلال تزويدهم بجدول محدد لسداد ثمن مشترياتهم دون أي فائدة أو بمعدل فائدة منخفض للغاية، مقارنة بمعدلات الفائدة التقليدية التي تفرضها البطاقات الائتمانية. وإضافة لذلك، يمكن لحاملي البطاقات في دولة الإمارات استخدام بطاقتهم الائتمانية الحالية المقدمة من Visa دون الحاجة لمزيد من التحقق من السجل الائتماني، أو تنزيل تطبيق لأطراف ثالثة لتيسير عملية الاقتراض والتقسيط، أو الحصول على خط ائتمان جديد يمكنهم من المشاركة في البرنامج.

وفي هذا السياق، قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين: "نحرص باستمرار على التركيز بصورة أساسية على رغبة البنوك وتجار التجزئة بتقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة للمستهلكين أثناء تطوير منتجاتنا وحلولنا المبتكرة للمدفوعات. ولذلك، يأتي إطلاق حلّنا الأحدث في دولة الإمارات العربية المتحدية في توقيت مثالي ليتيح للمستهلكين اغتنام خدمة التمويل عبر ’اشترِ الآن وادفع لاحقاً‘ لتقسيم تكلفة السلع التي يحتاجونها على أقساط شهرية متساوية، وبالتالي تخفيف عقبات الميزانية المحدودة. ويضفي هذا الحل المبتكر مزيداً من السرعة والسهولة على عملية التقسيط، مع إمكانية تطبيقها في نقاط البيع مباشرة. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في توسيع قائمة المنتجات والسلع المتاحة للعملاء وفق آلية بسيطة وواضحة لسداد أقساط شهرية متساوية، ومساعدة تجار التجزئة على تعزيز مبيعاتهم وولاء عملائهم".

من جانبه قال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع Visa لتقديم أول حل من نوعه لتقسيط المشتريات في دولة الإمارات. وبفضل هذه الخدمة، سيحظى العملاء بفرصة الاستمتاع بمرونة أكبر في سداد المدفوعات أثناء شراء احتياجاتهم من متاجر ’شرف دي جي‘. ونتطلع قدماً لإطلاق المزيد من هذه الحلول المبتكرة لتعزيز مستويات المرونة والسهولة المقدمة للعملاء".

وأضاف مانيش شوخاني، مدير مالي أول في شرف دي جي: "نترقب تقديم هذه الخدمة المبتكرة لعملاء متاجرنا بفارغ الصبر، ونحن على ثقة أنها ستعود بالفائدة على شركة Visa وبنك المشرق والعملاء و’شرف دي جي‘ دون استثناء".

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حول Visa

تعد Visa المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وتقنيات الدفع الرقمية؛ وتتمثل مهمتها بتعزيز الترابط العالمي وتمكين الأفراد والشركات من الازدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة تسيير العمليات الإلكترونية عبر (VisaNet) من خلال عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع قدرتها على إدارة أكثر من 65 ألف عملية مالية في الثانية. يعتبر تركيز الشركة على الابتكار حافزاً على النمو السريع للعمليات الرقمية والتجارية باستخدام الأجهزة الإلكترونية، وقوة دافعة وراء حلم بناء مستقبل خالٍ من التعاملات النقدية للجميع. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa MENA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast.

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