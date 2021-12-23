وضعت Valtech استراتيجيات للتوسع على الصعيد الإقليمي وخطط لفتح مكاتب في مصر والمملكة العربية السعودية خلال الـ 12 شهر المقبلة.

القاهرة - أعلنت اليوم الوكالة الرقمية العالمية "Valtech" عن خططها للتوسع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد استكمال استحواذها على شركة "Revonic" المتخصصة في تصميم التجارب الرقمية والتي تتخذ من دبي مقر لها.

وبصفتها وكالة رقمية عالمية تركز على تحويل الأعمال، ستعمل Valtech على تعزيز تأثيرها على المستوى الإقليمي من خلال مساعدة العملاء على تحسين مشاركتهم الرقمية وتمكينهم من خَوضْ تجارب محسّنة واستثمارات ذكية في مجال التكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن Valtech قامت بالاستحواذ على شركة Revonic في أعقاب حصولها على تمويل من شركة الاستثمار البريطانية ''BC Partners'' بقيمة 1.4 مليار دولار، وقد وضعت Valtech استراتيجيات للتوسع على الصعيد الإقليمي وخطط لفتح مكاتب في مصر والمملكة العربية السعودية خلال الـ 12 شهر المقبلة.

وبهذا الصدد أكد المدير التنفيذي الإقليمي لدى شركة Valtech لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريم منعم على أن الشركة اضافت من خلال العروض التي تقدمها قيمة حقيقية وفريدة إلى الشركاء الرقميين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيراً إلى أن الطلب غير المسبوق على التحول الرقمي في كل من القطاعين العام والخاص يعكس مدى نجاح نهج Valtech العملي الذي يتيح أفضل الاستشارات ويساعد على التطوير ويربط الخبرات على صعيد قطاع الأعمال بشكل العام".

وستركز الشركة مبدئياً على أربع قطاعات رئيسية وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع البيع بالتجزئة، والقطاع الحكومي، وقطاع السفر والضيافة، ستقوم الشركة بتسريع رحلات التحول الرقمي للعلملاء والتأثير بشكل إيجابي على أداء أعمالهم من خلال تسخير خبرتها الطويلة في التجارة البيانات. و

وقد ترأست Valtech في وقت سابق التحالف بين قادة الصناعة لتأسيس مبادرة "MACH Alliance" والتي تعد تعاون مشترك بين مزودي التكنولوجيا ومزودي الحلول الذين يعملون نحو تأسيس بيئة أنظمة تتسم بالمرونة، وقائم على الحوسبة السحابية وبرمجيات الـ Headless، لتمكين الاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة وتقديم أفضل التجارب للمستخدمين.

وعلى الصعيد العالمي ، أحدثت شركة Valtech نجاحات كبيرة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة ، وهذا ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا في حديثه عن فعالية التعاون المشرك بين شركة Valtech و شركة "ماك لمستحضرات التجميل"، والذي نتج عنه حل فريد من نوعه يجمع بين ميزات التسوق عبر المتاجر المادية وبين التسوق عبر المتاجر الرقمية لشركة "ماك"، وذلك خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر انسباير العالمي لشركاء مايكروسوفت . يعكس ذلك سجل Valtech القوي في التغلب على أصعب التحديات المعقدة وكيفية قدرتها على إطلاق العنان لإضافة قيمة حقيقية للعملاء في ظل المتغيرات المستمرة لقطاع الأعمال.

ومن الجدير بالذكر ، يقع المقر الرئيسي لشركة Valtech في امارة دبي ، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تعمد الشركة خلال القريب العاجل إلى اطلاق المزيد من العمليات والأنشطة التوسعية في المملكة العربية السعودية.

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نبذة حول ''VALTECH''

''Valtech'' هي وكالة عالمية لتحويل الأعمال وتقديم الابتكار. تُمكّن العملاء من توقع توجهات المستقبل وتحسين سُبل التواصل مع المستهلكين عبر نقاط الاتصال الرقمية والفعلية ، وتضمن في نفس الوقت تعزيز التنافس السوقي وتحقيق عوائد استثمارية حقيقية قائمة على معايير ومقاييس احترافية.

''Valtech'' شبكة تضم أكثر من 4000 من المبتكرين والمصممين والمسوقين والمبدعين والمطورين عبر 5 قارات ، وتمتلك مكاتب في 18 دولة بما في ذلك الأرجنتين ؛ والبرازيل ؛ وكندا ؛ والصين ؛ والدنمارك ؛ وفرنسا ؛ وألمانيا ؛ والهند ؛ والمكسيك ؛ وهولندا ؛ ومقدونيا الشمالية ؛ وسنغافورة ؛ والسويد ؛ وسويسرا ؛ والمملكة المتحدة ؛ وأوكرانيا ؛ والإمارات العربية المتحدة ؛ إضافة إلى الولايات المتحدة). لا تقتصر خبراتها على التكنولوجيا وتصميم والتسويق ، بل تمتد إلى معالجة تحديات الأعمال التحويلية للعملاء. حيث تعمل على إعادة ابتكار رحلة العميل ، وبناء تجارب جديدة تتسم في كونها مترابطة ومتصلة. فضلاً عن مساعدة العملاء على تغيير طرق عملهم من خلال تحقيق أفضل استخدام للبيانات بما يتواكب مع العصر الجديد الذي تشكل فيه البيانات أولوية قصوى للتطور والازدهار.

وتشتمل خدماتها على الاستشارات الاستراتيجية ، وتصميم الخدمات ، والخدمات التقنية ، وتحسين المنصات الرقمية للأعمال التجارية والتسويق للقنوات المتعددة.

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