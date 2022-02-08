على الشرباني : الاتفاقيتان تهدفان إلى تسهيل تمويل الوحدات السكنية لعملاء الشركة بفوائد ميسرة وخطط سداد لفترات زمنية طويلة للمرحلة الأولى من مشروع "90 أفينيو"

القاهرة: تماشياً مع استراتيجية الدولة فى دعم التمويل العقاري وتلبية احتياجات المواطنين أعلنت شركة TBK للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقيتي تعاون مع كلًا من "البنك المصري لتنمية الصادرات، وشركة "تمويل" للتمويل العقاري، تاتى هذه الخطوات فى إطار حرص الشركة الدائم على تلبية احتياجات العملاء ودعم توجهات الدولة من خلال مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والتي أسهت بصورة كبيرة فى تلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء وتسهيل شراء الوحدات للراغبين في تقسيط ثمن الوحدات، وتوفير خطط سداد لفترات زمنية طويلة، وأنظمة تناسب جميع احتياجات العملاء وبهذا تكون أول شركة في التجمع الخامس تقدم لعملائها حلول تمويلية مميزة من مشروع "90 أفينيو".

أعرب علي الشرباني رئيس مجلس إدارة TBK للتطوير العقاري عن بالغ سعادته عن ذلك التعاون موضحاً إن الشركة تسعى لعقد شراكات متنوعة لصالح عملائها، لافتا إلى أن شركة TBK للتطوير العقاري تسعى للتيسير على العملاء في تملك الوحدات السكنية التي يرغبون بها في بمشروع 90 أفينيو ، والذي يعد واحدا من افضل المشروعات المتميزة في التجمع الخامس، لافتًا إلى أن الدولة تدعم ملف التطوير العقاري وتأخذ خطوات جادة في ملف التنمية العمرانية.

اوضح الشرباني أن اتفاقية التمويل مع "البنك المصري لتنمية الصادرات" توفر خطط تمويل بفائدة لا تتجاوز 8% ، لفترات زمنية تصل الي20 عاما وبإجراءات بنكية ميسرة للعملاء ، ووفقا لكلا التسهيلات التي أقرها البنك المركزي، اما بالنسبة للاتفاقية الثانية مع شركة "تمويل" للتمويل العقاري، تستهدف العملاء راغبي التمويل على فترات طويلة نسبية، حيث توفر أنظمة سداد تصل إلى 15 سنة، بفوائد تنافسية، وخطط سداد متنوعة لتسهل على العملاء التقسيط مع شركة التمويل العقاري.

الجدير بالذكر أن مشروع 90 أفينيو يقع في قلب التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مما يجعله وجهة للطلب المتزايد، و يتضمن عدد وحدات المشروع أكثر من 1450 وحدة سكنية، ويشمل مساحات تصل إلى 60 ألف متر تجارية وترفيهية ومساحة 25 ألف متر مساحات إدارية بالاضافة الي المول التجاري الذي يصل مساحته البنائية الي 60000 مترمربع ومساحات المباني الادرية 25000 متر مربع وقد تم تسليم المرحلة الاولي بالكامل وجاري تسليم المرحلة الثانية بداية مارس لهذا العام وسيتم تسليم المرحلة الثالثة عام 2023 اما بداية اعمال المول التجاري والاداري بدابة من يوليو 2023 والانتهاء من المشروع بالكامل في 2024

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نبذة عن TBK للتطوير العقاري

تأسست شركة TBK للتطوير العقاري حديثاً للاستثمار في مجال التطوير العقاري برؤية قائمة على خلق بيئة سكنية كاملة الخدمات تتميز بحلول مبتكرة لتقديم منتج جديد بالسوق العقاري المصري بما يحقق متطلبات العملاء بأعلى مستوى من الجودة في التنفيذ والتشطيب. تمتلك TBK للتطوير العقاري محفظة أراضي تبلغ مساحتها حوالي 5 مليون متر مربع تتنوع مواقعها الاستراتيجية داخل مصر تتمثل في 90 Avenue بالقاهرة الجديدة و West Avenue بالشيخ زايد، كما تبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو أكثر من 16 مليار جنية مصري.

بلغ إجمالي عدد عملاء الشركة نحو 9000 عميل كما تم تسليم أكثر من 4500 وحدة من مختلف المشروعات. TBK لديها فروع في المملكة العربية السعودية والكويت وأبو ظبي وجاري العمل على التوسع في دول اخرى.

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