الرياض: أعلنت stc pay عن مشاركتها كراع رئيسي لفعاليات ندوة حول الامتثال ومكافحة غسل الأموال (CAML 2022) التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في 30 يناير 2022.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة فهم وإداركstc pay لأهمية الندوة في تسليط الضوء حول تنفيذ لوائح غسيل الأموال، وزيادة الوعي بين المستهلكين، وتعزيز ثقتهم في دور الشركة في تحقيق عنصر الأمان.

وسيناقش المشاركون في الندوة مجموعة من موضوعات الاحتيال المالي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وستعالج الندوة أيضاً القضايا المتعلقة بالجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية التي تشهد ارتفاعاً في الوقت الحالي، وتم عقد الندوة بالتعاون مع كل من البنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ومجموعة بورصة لندن، وذلك تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد عبدالله المبارك.

واستضافت المملكة هذه الندوة للمرة الأولى منذ عام 2008، حيث تأتي هذه الخطوة كاستجابة سريعة لتطبيق الامتثال، لاسيما بعد الأزمة العالمية خلال عام 2008، ومنذ عام 2020، بلغت قيمة السوق العالمي للكشف عن الاحتيال والوقاية منه 68.4 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل إلى 182.76 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026، وفقًا لشركة أبحاث السوق Report Linker.

هذا، ولدى stc pay أكثر من 7.5 مليون مستخدم، وتسعى stc pay إلى توفير عنصر الأمان، وهو ما يمثل جهودها الداعمة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال، لضمان بقاء مستخدميها آمنين أثناء استخدامهم لــ stc pay.

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