الرياض: وقعت شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"، المحفظة الرقمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة هنغريستيشن، بهدف تمكين التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف استراتيجية الشركة لتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الشراكة القائمة بين كل من stc pay وهنغريستيشن.

وقد تم توقيع المذكرة على هامش اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر LEAP 2022العالمي للتكنولوجيا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لـــ stc pay أحمد العنزي، والرئيس التنفيذي لهنغريستيشن أسعد نعمان.

وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لـــ stc pay أحمد العنزي عن سعادته بهذه الخطوة التي تسهم في تطوير نطاق الشراكة القائمة مع هنغريستيشن في مجال التحول الرقمي، حيث نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل المشترك بين كلا الجانبين لتحقيق أهدافنا في مجال التحو الرقمي، وهو الامر الذي تجسده خطوة توقيع الاتفاقية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لهنغريستيشن أسعد نعمان: "نحن فخورون بهذه الخطوة، التي ستهسم في تطوير شراكتنا مع stc pay، التي تمتلك سجلا حافلا في مجال التحول الرقمي، ونحن نتطلع الى تتويج هذه الشراكة بمزيد من النجاح، وهو الأمر الذي ينسجم تماماً مع أهداف المملكة في التحول الرقمي، وذلك ضمن إطار رؤيتها 2030.

يشار الى أن المملكة العربية السعودية تستضيف في الفترة ما بين (1 إلى 3 فبراير)، مؤتمر Leap 2022التقني الدولي، بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا من 80 دولة و700 مبتكر وشركة ناشئة حول العالم.

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