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الرياض: تستعد stc pay ، التي تعد أكبر محفظة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشغل الإقليمي الرائد للتكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية المبتكرة، للمشاركة في النسخة الأولى من مؤتمر LEAP 2022 العالمي للابتكار في مجال التقنية.
وسيضم مؤتمر LEAP 2022 العديد من الخبراء، وقادة التكنولوجيا على الصعيد العالمي بهدف مواجهة التحديات التقنية في العالم، حيث تعد النسخة الأولى من هذا المؤتمر أكبر حدث تقني، ومن المتوقع أن يتحول إلى منصة عالمية لمنظومة الابتكار.
وسيشارك الرئيس التنفيذي لــــ stc pay أحمد العنزي في النسخة الأولى من هذه الفعالية كمتحدث ضمن حلقة نقاشية حول "التكنولوجيا المالية والابتكار"، والتي سيشارك فيها عدد من قادة الصناعة، لتسليط الضوء حول التقنيات الناشئة، ومنتجات الأعمال الرقمية المبتكرة، بينما سيستعرض نائب رئيس الأعمال في stc pay سعد المهنا، النمو الغير مسبوق للتجارة الإلكترونية، والمضي نحو بناء مجتمع غير نقدي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لــ stc pay أحمد العنزي: "يعد هذه المؤتمر فرصة هامة لاستعراض الإبداعات، المتمثلة في الابتكارات، حيث يمثل المؤتمر أرضية مشتركة لجميع الخبراء، والقادة والمبتكرين، الذين يسعون إلى تحويل المملكة إلى مركز تكنولوجي مستقبلي عالمي".
وأضاف العنزي: "يسعدني أن أنضم إلى قادة الصناعة، لاستعراض الآليات التي يمكن من خلالها العمل على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتحقيق "ما يبدو مستحيلاً"، والمساعدة في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية، إلى جانب المضي قدماً في رفع معدلات التعاملات المالية الرقمية بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2030 بما يتماشى مع رؤية المملكة".
ومن المقرر أن تكون انطلاقة مؤتمر LEAP 2022 خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2022، حيث من المتوقع مشاركة 700 شركة ناشئة، وأكثر من 400 متحدث، كما سيشمل المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل، التي ستتناول موضوعات هامة مثل مستقبل التكنولوجيا، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الصحية، والعديد من الموضوعات الأخرى.
#بياناتشركات
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© Press Release 2022
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