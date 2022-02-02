stc وإريكسون تقدمان تغطية وأداء استثنائيًا لشبكات الجيل الخامس في الدورة 2021/2022 من فعالية ترفهيه رئيسية في المملكة

لعبت شبكات الجيل الخامس دورًا رئيسيًا في تعزيز الكفاءات والارتقاء بتجربة المستخدم مع تحقيق سرعات نظرية وصلت إلى 2.7 جيجابايت في الثانية في أوقات الذروة.

على هامش مشاركتهما في معرض LEAP 22، وقعت الشركتان الرائدتان مذكرة تفاهم لترقية سعة الشبكة ضمن مهرجان العام 2022/2023، وتقديم حلول الجيل الخامس المتقدمة والقائمة على تعزيز المرونة وقابلية التوسع والتشغيل.

أعلنت إريكسون وstc عن تعاونهما لتقديم أداء استثنائي لشبكة الجيل الخامس خلال النسخة 2021/2022 من فعالية ترفيهية في المملكة العربية السعودية، وذلك على مستوى تحسين سرعة وسعة البيانات مع توفير تغطية شاملة ضمن أكبر المواقع في فعاليات الترفيه، سواء في المناطق المغلقة أو المفتوحة. وقد لعبت شبكة الجيل الخامس دورًا رئيسيًا في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة المستخدم عبر تحقيق سرعات نظرية وصلت إلى 2.7 جيجابايت في الثانية في أوقات الذروة، علمًا أن هذا الحدث قد استقطب أكثر من 100 مليون زائر خلال فترة تزيد عن 100 يوم.

واستنادًا إلى الشراكة الطويلة التي تجمع بين المؤسستين، تقدم إريكسون البنية التحتية للشبكة لشركة stc، وتشرف على تنفيذ الحلول وتقوم بعمليات تحسين الشبكة المطلوبة. كما تقدم إريكسون الدعم لشركة الاتصالات كشريك للخدمات المدارة ومكملة النظم، حيث تدير عمليات التشغيل والصيانة للشبكات والمعدات التي يتم تركيبها.

وبهدف تكرار التجربة الناجحة نفسها في عام 2022، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم على هامش معرض LEAP 2022، لتقديم حلول الجيل الخامس المتقدمة التي تسهم في تحسين المرونة وقابلية التوسع والتشغيل خلال فعاليات ترفهيه في عام 2022. ويقوم هذا الحل على مبدأ الإعداد السريع، بمعنى أنه يمكن تهيئة الموقع بشكل مسبق وتحديد أبعاده وقابليته للتطوير، والتحريك أو التثبيت لتوفير التغطية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، بحيث يكون جاهزًا للعمل خلال يوم واحد فقط. ويمكن استخدام هذا الحل سهل التنفيذ في الأماكن المزدحمة واستخدام مواقع أجهزة الراديو الصغيرة للوصول إلى سعة وتغطية ممتازة. وتقدم إريكسون لمشتركي stc أحدث التقنيات من خلال هذا الحل لضمان تمتعهم بأفضل تجربة على الإطلاق.

وفي هذا السياق، قال بدر اللهيب نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية من stc: " تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع إريكسون متوائمة مع ريادتنا في تمكين التحول الرقمي حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة شبكتنا، وتقديم أداء استثنائي على مستوى شبكات الجيل الخامس. نحن ملتزمون بتسريع الابتكار في شبكات الجيل الخامس واعتمادها، للارتقاء بتجربة عملاؤنا وتعزيز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات بما في ذلك صناعة الترفيه في المملكة".

من جانبه، قال ماتياس جوهانسون، نائب الرئيس ورئيس السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "بناءً على الشراكة الطويلة التي تربطنا مع stc، عملنا معًا على مجموعة من مبادرات محلية لشبكات الجيل الخامس خلال السنوات القليلة الماضية. ونأمل من خلال هذا التعاون، بأن نسلط الضوء على ما أحرزته شبكات الجيل الخامس، مع تشجيع اعتماد أحدث التقنيات في رقمنة صناعة الترفيه المزدهرة في المملكة".

وقد ساهم التعاون بين stc وإريكسون لنشر شبكات الجيل الخامس في تخفيف الضغط على شبكة الجيل الرابع LTE، وتوفير التغطية الإضافية اللازمة لتلبية الطلب الكبير في المواقع المزدحمة في المدينة خلال فترة انعقاد الفعالية الترفيهية. وتستفيد إريكسون من خبرتها العميقة لدعم stc على مواصلة توفير أعلى مستويات الخدمة في المدينة، مع الارتقاء في الوقت نفسه بتجربة عملاؤها.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022