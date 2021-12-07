المملكة العربية السعودية: وقعّت كل من شركة (STC) وشركة تاليس مذكرة تفاهم تركز على التعاون في مجالات مختلفة مثل: تقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات وحلول الهوية، وحلول الدفع، وحلول الأقمار الصناعية لشبكات الجيل الخامس (5G). وتهدف STC من خلال هذه الشراكة إلى تطوير وتعزيز الحلول الرقمية لتزويد عملائها بحلول الأمن السيبراني. إلى جانب توفير التدريب على تعزيز المهارات الرقمية في هذه التقنيات من خلال أكاديمية STC.

تضمنت مذكرة التفاهم بين الشركتين الاستثمار في القدرات الرقمية في المملكة من خلال البحث والتطوير والابتكار؛ وتشمل مجالات التعاون في مذكرة التفاهم، تقنيات eSIM، وتقنيات الأمن الوطني، ولاسيما المدن الجديدة الذكية وحلول الهوية والدفع الرقمي. ومن المقرر أن يتضمن ذلك تعاونًا وثيقًا بين الشركتين فيما يخص أكاديمية STC للتدريب على تقنية المعلومات والاتصالات.

وقد صرح المهندس رياض المعوض، رئيس قطاع الأعمال في STC عن سعادته بتوقيع المذكرة، قائلاً: "بصفتنا الممكن الرقمي للمملكة العربية السعودية، نحن مهتمون ببناء علاقات استراتيجية مع شركاء استراتيجيين مثل تاليس ونعمل على التعاون المشترك لتعزيز أهدافنا في قيادة التحول الرقمي. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من حلول مجموعة تاليس في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات الرقمية".

ومن جانبه، صرَّح باسكال ليسولنييه، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تاليس (المملكة العربية السعودية) قائلاً: "تاليس شركة عالمية رائدة بمجال التقنيات المتقدمة، تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التقنيات العميقة" - الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة الكمومية. وعلى مدار الأعوام الخميسين الماضية، كان للمجموعة حضور فعّال في المملكة، في جميع مجالات خبرتنا. نحن فخورون جدًا بالشراكة التي طورناها مع STC على مر السنين؛ وتقنية eSim وخدمة stcPay وغيرها من الحلول هي خير شاهد على هذا التعاون الحيوي. وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتأكيد التزام تاليس بمواصلة الدمج والعمل جنبًا إلى جنب مع STC، في إطار هذه الرحلة المشوّقة نحو التحول الرقمي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر STC من الجهات الفاعلة الرئيسية فيها".

#بياناتشركات

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نبذة عن STC:

STC شركة رقمية رائدة، تسعى للتطور والابتكار في تقديم الحلول والخدمات الرقمية لإثراء تجربة عملاؤها وتعزيز تجربتهم الرقمية، تقدم الشركة خدماتها باستمرار لتتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة، ومواكبةً التطورات التقنية في مجال الاتصالات، وتعتبر STC الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. وتسعى STC للعمل على المبادرات لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين القدرات.

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نبذة عن ’ تاليس‘

تُعتبر "تاليس" (المدرجة في بورصة يورونيكست باريس تحت الرمز: HO) شركة تكنولوجية عالمية رائدة تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة" - مثل الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتقنيات الكمية، لبناء مستقبل يمكننا جميعا الوثوق به، والتي هي لبنة أساسية في بناء المجتمعات المعاصرة وتنميتها. وتوفّر المجموعة حلولاً وخدمات ومنتجات لدعم قطاع الأعمال والمؤسسات والحكومات في قطاعات الطيران والفضاء والنقل والهوية الرقمية والأمن والدفاع، من أجل تحقيق مهامهم الحيوية، مع وضع الإنسان في صميم عملية صنع القرار.

ومع 81 ألف موظف في 68 دولة، حققت تاليس مبيعات بقيمة 17 مليار يورو في عام 2020.

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