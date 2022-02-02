ستوفر إريكسون شبكة الجيل الخامس الأساسية بالوضع المستقل على بنية إريكسون التحتية السحابية الأصلية لدعم عملية التحول لشبكة stc في المملكة العربية السعودية

اختارت stc حلول سياسات نواة ونظام الشحن من إريكسون في إطار برنامج شبكة الجيل الخامس المستقلة من أجل تعزيز المرونة والابتكار للارتقاء بتجربة المستهلك

في إطار الشراكة المستمرة بين إريكسون (NASDAQ:ERIC) وشركة stc، والهادفة لدعم التحول في شبكتها، اختارت stc الشبكة الأساسية من الجيل الخامس المستقلة من إريكسون (5GC)، وحلول نظام الشحن وحلول سياسات نواة ونظام الشحن من إريكسون للارتقاء بخدماتها المقدمة للمستهلكين والشركات، وتزويدهم بعروض مدعومة بالكامل بشبكات الجيل الخامس.

ويشتمل حلّ الشبكة الأساسية من الجيل الخامس الحديث على حزمة السحابة الأصلية المستقلة لشبكات الجيل الخامس، وحزمة إدارة بيانات مشتركي شبكات الجيل الخامس، ومدير موارد شبكات الجيل الخامس، وحلول إشارة شبكات الجيل الخامس، بهدف تمكين منظومة اتصال مفتوحة لدمج تطبيقات الأطراف الأخرى. وعلاوة على ذلك، سيساهم نشر بنية إريكسون التحتية للسحابة الأصلية في دعم توفير النطاق الواسع والأداء والموثوقية العالية المطلوبة لتقديم خدمات الجيل الخامس المبتكرة عبر شبكة stc. وتمكّن البنية المرنة للشبكة الأساسية من الجيل الخامس شركة stc من الاستجابة بكفاءة للطلب في السوق، مع إدارة التكاليف في وقت تتزايد فيه تعقيدات الشبكة. فضلًا عن دورها في أتمتة دورة حياة إدارة شبكات stc، وتمكين دمج وتقديم البرمجيات بصورة مستمرة دون انقطاع، لا سيما وأنه جرى تطويرها عبر السحابة الأصلية، ووفق مبادئ DevOps والأتمتة ومزامنة الشبكة.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الشركتين الرائدتين في مجال أنظمة دعم الأعمال، حيث ستقدم إريكسون من خلال نظام الشحن من إريكسون ووحدة التحكم في نهج الخدمة الواعية SAPC/PCF، أحدث تقنيات منصة إريكسون الافتراضية للوصول إلى نظام الشحن (vCAF) ليتم دمجها في حلول الشبكة الأساسية من الجيل الخامس المستقلة، مما مكّن stc من إطلاق شبكتها المستقلة المعززة بأنظمة دعم الأعمال المجهزة بشبكات الجيل الخامس. وتتوافق أنظمة دعم الأعمال من إريكسون بشكل وثيق مع الحضور القوي لنظام الشحن من stc في المملكة، بحيث ستمكن شركة الاتصالات من الاستفادة من التقنيات المتطورة الجديدة من خلال تقديم نماذج الأعمال الجديدة بصورة سريعة، وعقد شراكات متعددة الجوانب، ودمج الأجهزة الجديدة بسلاسة، إلى جانب القدرة على فرض رسوم على أية خدمة أيًا كانت خصائصها. وخلال شهر ديسمبر 2021 الماضي، نجحت الشركتان في إجراء مكالمة تجريبية، حيث يجري حاليًا العمل على تنفيذ المراحل الأخيرة من هذا المشروع.

وفي هذا السياق، قال المهندس يزيد بن عبدالعزيز الفارس، نائب الرئيس لقطاع التطبيقات لدى stc: "نلتزم بالارتقاء بتجربة عملاؤنا في المملكة وتوفير الخدمات والحلول الرقمية بشكل أسرع وبكفاءة أكبر، ونسعى من خلال تعاوننا مع إريكسون لتطوير الشبكة الأساسية من الجيل الخامس وأنظمة إدارة الأعمال، إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي في البلاد".

وأضاف المهندس بدر بن عبدالله اللهيب، نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية لدى stc: "اكمالنا لاختبار الاتصال في شهر ديسمبر 2021 هو إنجازً مهمً يعزز من جاهزية stc لإطلاق شبكة جيل خامس مستقلة وشاملة لعملائنا في المنطقة. وهذا يعكس جاهزيتنا نحو تحقيق التحول الرقمي في المملكة بالتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع استخدام التنقية كعامل أساسية فيها وأداة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي المستدام".

من جانبه قال ماتياس جوهانسون، نائب الرئيس ورئيس السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن التطور الرقمي أداة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، الموجهة لبناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي وأمّة رقمية. وتمتلك شبكات الجيل الخامس القدرة على تحفيز إطلاق خدمات جديدة، وتوفير تجارب متميزة للمستهلكين والشركات. ونحن ملتزمون بمواصلة دعم stc في هذه الرحلة نحو تقديم أعلى مستويات الخدمة بكل سلاسة وتميّز، عبر تمكين الخدمات ضمن الشبكة الأساسية من الجيل الخامس وأنظمة دعم الأعمال والشبكة، لتتمكن stc من تمهيد الطريق أمام تحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف لاكي لا ريكا، نائب الرئيس ورئيس الخدمات الرقمية في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل الاستكمال الناجح لاختبار الاتصال لحلول شبكات الجيل الخامس المستقلة بداية تأسيس الجيل المقبل من عروض شبكات الجيل الخامس بالوضع المستقل لعملاء stc. وبصفتنا الشريك الاستراتيجي لـ stc، نحن حريصون على تقديم حلول متقدمة تدعم عروض الجيل الخامس المقدمة لـstc، في خطوة تؤكد على الدور الحيوي لشركة إريكسون في دعم رؤية المملكة من خلال تقديم أحدث الابتكارات التقنية في البلاد".

ومع تقديم خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، تعزز stc الخدمات الرقمية، وسيساهم تقديم الشبكة الأساسية من الجيل الخامس ونظام الشحن من إريكسون في إثراء تجارب عملاء stc، وتوفير المرونة والابتكار اللازمين لدعم الأعمال، إلى جانب تقديم تجربة شخصية وتنبيهات وإخطارات وحوافز موجهة. وستمكن هذه الشراكة stc من تسريع عملياتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم عروض جديدة مبتكرة للحلول الرقمية.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

نبذة عن stc

تعتبر stc شركة رقمية رائدة، تسعى للتطور والابتكار في تقديم الحلول والخدمات الرقمية لإثراء تجربة عملاؤها وتعزيز تجربتهم الرقمية , تقدم الشركة خدماتها باستمرار لتتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة، ومواكبةً التطورات التقنية في مجال الاتصالات، وتعتبر stc الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. وتسعى stc للعمل على المبادرات لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين القدرات .

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