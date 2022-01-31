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المنامة، البحرين: قامت الحملة البيئية "أشجار من أجل الحياة" بزراعة 7000 شجرة في المحافظة الجنوبية، والتي أطلقتها شركة stc البحرين بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بهدف زيادة نسبة التشجير والرقعة الخضراء في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الجهود ضمن حملة "أشجار من أجل الحياة" التي تم إطلاقها في شهر رمضان الماضي، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتنقية الهواء والحد من التصحر وارتفاع درجة الحرارة، حيث قامت stc البحرين بزراعة 7000 شجرة من الأشجار الصحراوية منها أشجار الغاف والسدر والقرض في مواقع مختلفة من المناطق الجنوبية في البحرين حيث تتميز هذه الأنواع من الأشجار بقدرتها العالية على تحمل الجفاف والتأقلم مع البيئة الصحراوية.
وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بما حققته حملة أشجار من أجل الحياة من نجاح مشرف ودور بارز في رفد الجهود الوطنية لزيادة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين، منوها إلى أن هذه المبادرات تعكس المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والمناخ، وتعزز التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية من خلال برامج التشجير التي تسهم في مواجهة آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء.
وصرح الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة stc البحرين " إننا نسعى دائماً في stc البحرين للعمل على زيادة الرقعة الخضراء بهدف المحافظة على البيئة واستدامتها في البحرين. كما يسعدنا أن نرى حملة أشجار من أجل الحياة تتوسع في المملكة لتشمل أشجار برية مختلفة تتناسب مع طبيعة البحرين كشجرة الغاف والسدر والقرض، حيث تم زراعتها في مناطق مختلفة مثل الحنينية والمناطق المجاورة لها قي المحافظة الجنوبية والتي تساعد في الحد من كثرة الغبار والاتربة، كما نهدف إلى تغطية المزيد من المناطق في المستقبل القريب".
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع stc البحرين: https://www.stc.com.bh
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نبذة عن stc البحرين
تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ انطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.
وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.
ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.
شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc
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© Press Release 2022
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