البحرين أول شركة اتصالات في المملكة تقدم تطبيق متخصص يرتقي بتجربة الألعاب الإلكترونية

سيتم إطلاق سلسلة بطولات في فبراير 2022 بالتعاون مع عمالقة مصنعي الألعاب ابتداءاً بلعبة PUBG Mobile

المنامة، البحرين: أطلقت شركةstc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، تطبيقها المجاني المبتكر الأول من نوعه للهواتف المحمولة "stc Play" والمتخصص في الألعاب الإلكترونية في المملكة وذلك بالشراكة مع stc Play. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الشركة في الارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية لتؤكد على مكانة البحرين بجعلها مركز أقليمي للألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وستقام أولى بطولات الموسم مع لعبة "PUBG Mobile" والتي ستبدأ في السابع من فبراير، حيث سيفتح باب التسجيل في البطولة في 26 يناير وستقام النهائيات في 16 فبراير. ويمكن للجمهور تنزيل التطبيق الجديد stc Play بشكل مجاني وسيكون متوفر لمستخدمي أندرويد وأبل.

وعلق السيد كريم طبوش رئيس العمليات التجارية لشركة stc البحرين بهذه المناسبة: "نعمل في stc البحرين على الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية والذي يشهد نمواً متصاعداً في المملكة وفي المنطقة ". وأضاف : “يسعدنا أن نعلن عن اطلاق هذا التطبيق الجديد المتكامل للألعاب الإلكترونية stc Play، حيث نهدف من خلالها إلى دعم وتطوير أداء الشبكات والألعاب الإلكترونية التي تلبي احتياجات جيل الشباب، بالإضافة الى دعم جهود المملكة لتصبح مركزاً متصدرا في توفير التقنيات المتطورة ".

وستفتتح أولى بطولات الموسم مع لعبة "PUBG Mobile" والتي ستمنح الفائزين مبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي. كما تخطط الشركة لإطلاق بطولات إضافية لأهم الالعاب الإلكترونية خلال عام 2022، حيث تعمل الشركة على رفع مرتبةstc Play ليصبح مركز الألعاب الرئيسي في البحرين وذلك من خلال إتباع هذا النهج الشامل في تطوير العلامة التجارية.

تتمثل رؤية stc البحرين في إيجاد فرص جديدة لمشاركة اللاعبين في البطولات والمسابقات المختلفة وتقديم فرص الفوز لهم بجوائز قيمة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية في البحرين وتلبية احتياجات مستخدمي الألعاب الإلكترونية المتزايد.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع stc البحرين: https://www.stc.com.bh

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نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.



شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc

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