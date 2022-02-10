البحرين- احتفلت stc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، بيوم البحرين الرياضي 2022 والذي صادف، يوم الخميس 10 فبراير 2022، من خلال تنظيم فعالية رياضية للموظفين في مجمع سيتي سنتر البحرين في ضاحية السيف وبحضور المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي للشركة وجميع الإدارات وطاقم الموظفين.

يذكر بأن شركة stc البحرين تحتفل بهذا اليوم الرياضي سنوياً وذلك لتعزيز أهمية الرياضة واسلوب الحياة الصحي، كما تؤكد على التزامها بدعم فعاليات المملكة الوطنية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع stc البحرين: https://www.stc.com.bh

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نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، وكما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل التالي وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة تسعة أعوام فقط - على أكثر من 20 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من المنتجات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الموبايل لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.

شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.stc.com.bh.

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